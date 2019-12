Meinung : Was machen die Grünen?

Moers Die Entscheidung des Landesverfassungsgerichts für ein Beibehalten der Stichwahl hat Folgen.

Die CDU hat Bürgermeister Christoph Fleischhauer in der vergangenen Woche nominiert, die Grafschafter haben sich, siehe oben, für Claus Peter Küster ausgesprochen. Für die FDP will Dino Maas antreten, Gabriele Kaenders für die Linke, Bundespolizist Torsten Gerlach als parteiloser Kandidat. Die SPD entscheidet am 8. Januar, wer für sie den Hut in den Ring wirft. Und auch, dass die AfD einen Kandidaten stellt, ist wohl zumindest nicht ausgeschlossen.