Moers : Mehr Parkplätze am Bethanien-Krankenhaus

Moers Erster Erweiterungs-Abschnitt ist freigegeben.

Mehr Parkplatzkomfort am Bethanien-Krankenhaus: Auf dem Gelände stehen jetzt rund 180 zusätzliche PKW-Stellflächen zur Verfügung. „Die Suche nach freien PKW-Plätzen gehört damit für Patienten, Gäste und Beschäftigte der Bethanien-Stiftung endgültig der Vergangenheit an“, so das Krankenhaus. Zu Pfingsten hatte Bethanien den ersten Teil der Parkplatzerweiterung für die Öffentlichkeit freigegeben. Der Probelauf über die Feiertage lief ohne jegliche Probleme. „Seit Freigabe der Zusatzfläche gab es von Besuchern keinerlei Rückmeldungen über fehlende Parkplätze“, berichtet Bethaniens Pressesprecher Dirk Ruder.

Insgesamt werden in Bethanien nach Beendigung der Baumaßnahmen in ein paar Wochen rund 340 zusätzliche Parkplätze zur Verfügung stehen. Derzeit laufen an der Zufahrt zum Parkplatz Abriss- und Wegearbeiten, da die gesamte Zufahrt zum Parkplatzareal verbreitert wird und einen eigenen Fußweg bekommt. In diesem Zusammenhang werden ab kommenden Dienstag, 25. Juni, sämtliche Motorrad- und Fahrradstellplätze vom jetzigen Standort vorübergehend um 50 Meter nach Westen verlagert – in Sichtweite der bisherigen Stellflächen. Die provisorischen Stellplätze für Zweiräder sind ausgeschildert und befinden sich direkt hinter der Einfahrtschranke zum Parkplatz, links in der ersten Fahrgasse. Dort ist für Zweiräder bis auf Weiteres ein eigener Bereich ausgewiesen.