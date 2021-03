Mehr als „nur“ ein Eiscafé : „Leo’s Eislounge“ eröffnet in Meerbeck

„Leo’s Eislounge“ eröffnet in Meerbeck

MOERS-Meerbeck Mehr als 30 Eissorten stehen bei Inhaber und Betreiber Mansueto Busin auf der Speisekarte. Doch „Leo’s Eislounge“ soll mehr sein als „nur“ ein Eiscafé.

Seit gut einer Woche hat „Leo’s Eislounge“ an der Bismarckstraße – nahe dem Bahnübergang an der „Glückauf-Schranke“ in Meerbeck – geöffnet; zunächst nur im Straßenverkauf „to go“, doch wenn Corona es zulässt, soll auch auf der Außenterrasse und drinnen bedient.