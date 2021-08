Mehr als 8000 neue Bücher und Medien : Moerser Bibliothek stockt auf

Moers Bibliotheksleiterin Ursula Wiltsch und ihr Team kaufen in den kommenden Wochen mehr als 8000 neue Bücher und weitere Medien. Nicht nur Lesebegeisterte kommen auf ihre Kosten.

Ein zusätzlicher Höhepunkt der nächsten Monate ist die neue englischsprachige Onleihe. Durch Fördermittel hat der Bibliotheksverbund am Niederrhein die Möglichkeit, in englische E-Books zu investieren. Leserinnen und Leser können diese dann in einer virtuellen Bibliothek nutzen.

Die Erweiterung des Bibliotheks-Bestands geht noch über klassische Medien wie Bücher und Spiele hinaus: Neue DVDs kommen ebenso hinzu. „Zusätzlich möchten wir in Zukunft auch in digitale Filmangebote investieren. Es gibt bald eine Online-Film-Bibliothek, so etwas wie Netflix für Bibliotheken“, stellt Ursula Wiltsch in Aussicht. Naturdokumentationen, Abenteuerfilme, Drama-Kino und lustige Kinderfilme sowie viele weitere Genres gibt es auf „filmfriend“ jederzeit zu streamen – für Moerser Bibliotheksmitglieder voraussichtlich ab Herbst.