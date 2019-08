Haus für Alt und Jung in Moers : Meerbecker Senioren übernehmen Patenschaft für ein Wombat

Heute übergibt ein Vertreter des Duisburger Zoos im Haus für Jung und Alt die Urkunde. Außerdem beginnt dort eine Ausstellung unter dem Titel „Tierart“.

Was hat ein Wombat mit dem Meerbecker „Haus für Jung und Alt“ der Grafschafter Diakonie zu tun? Eigentlich lebt der possierliche Vegetarier in grauem Fell doch quer durch den Globus gegenüber in Australien. Aber auch im Duisburger Zoo hat er eine Dependance. Und weil er niedlich anzuschauen ist, haben sich die Meerbecker Seniorinnen und Senioren aus dem Haus für Jung und Alt in das freundliche Tier verliebt. Jetzt haben sie eine Patenschaft für ihn übernommen, und unterstützen den Zoo somit bei den jährlichen Haltungskosten ihres Patentieres. Am 28. August um 15 Uhr übergibt Christian Schreiner, Referent Öffentlichkeitsarbeit im Zoo Duisburg, die Patenschaftsurkunde.