Einsatz in Moers : Massenschlägerei auf der Moerser Kirmes

Foto: Norbert Prümen (nop)

Moers Zu einer Massenschlägerei ist es am Sonntagabend auf der Moerser Kirmes gekommen. Rund 30 Personen sollen sich nach Polizeiangaben daran beteiligt haben. Wie die Polizei am Montag berichtete, ereignete sich die Schlägerei gegen 20.30 Uhr am Sonntag auf dem Friedrich-Ebert-Platz in der Nähe des Autoscooters; der Grund sei unbekannt.

Nach ersten Erkenntnissen sei es zu einem Wortgefecht zwischen einem 16 und einem 20-jährigen Iraker und einer Gruppe unbekannter Männer gekommen. Im Anschluss mündete das Wortgefecht in einer Schlägerei mit ungefähr 30 Personen. Sicherheitskräfte der Kirmes konnten die Streithähne bis zum Eintreffen der Polizei voneinander trennen. Erst später habe der 20-Jährige festgestellt, dass jemand ihm in dem Gemenge das Handy und ein Portemonnaie mit Geld gestohlen hatte, berichtete die Polizei weiter. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf, die derzeit noch andauern.