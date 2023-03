Gewalt in ehemaligem Schülerheim in Moers Der lange Kampf der Missbrauchsopfer

Für Gerhard Stärk und Michael Nollau war es kein leichter Gang: Die Rückkehr an den Ort, an dem sie die vielleicht schlimmste Zeit ihres Lebens verbracht haben – dem Martinstift in Moers. An diesem Donnerstagvormittag nehmen die beiden Männer auf der Bühne des prächtigen Kammermusiksaals der heutigen Musikschule Platz.