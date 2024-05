Lesung mit Martin Walker Erfolgsautor und Tote-Hosen-Fan auf Schloss Lauersfort

Mittlerweile umfasst der „Bruno“-Zyklus 16 Romane, die in 18 Sprachen erschienen und allein auf Deutsch über 2,5 Millionen Mal verkauft wurden. Der (vorerst – weil nämlich Nummer 17 in drei Wochen unter „A Grave in the Woods“ in Großbritannien auf den Markt kommt) letzte Band erschien im Original 2023 unter dem Titel „A Chateau Under Siege“. In der Übersetzung aus dem Englischen von Michael Windgassen kam der „sechzehnte Fall für Bruno“ als „Im Château“ erst im April im Diogenes Verlag heraus.