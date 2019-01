Karneval in Moers: Alter Falter! Martin Barth ist Senator

MOERS Sprachkünstler Christian Behrens hielt eine brillante Laudatio auf den neuen Senator der KG Fidelio, der seine Jugend als junger „Alter Falter“ in der Ära des Musikers Falco verbrachte.

„Alter Falter!“ Martin Barth würde das nach jedem zweiten Satz sagen, stellte Christian Behrens in seiner Laudatio auf den neuen Senator der Fidelio fest. „Alter Falter“ könne ein Ausdruck des Erstaunens, der Fröhlichkeit, des Tiefsinns, des Alkoholgehaltes oder ein Ausdruck „einfach mal so“ sein. „Alter Falter“ stehe für die 80er und 90er Jahre, in denen dies ein geflügeltes Wort gewesen sei und Martin Barth seine Jugend verbracht habe. Entsprechend wählte der Laudator am Samstagabend auch 80er-Jahre Musik zur Laudatio aus. Beim Senatorenball ließ er 220 Narren den Refrain „Ma, Ma, Ma, Ma – Ma, Ma, Martin“ sprechen, angelehnt an den Refrain „Amadeus, Amadeus“ aus dem Falco-Hit „Rock Me Amadeus“ von 1986, um sie dann „Martin Barth“ rufen zu lassen.