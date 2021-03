Kostenpflichtiger Inhalt: Umweltschutz-Initiative : Moerserin gründet regionale „Omas for future“-Gruppe

Maria Langenberg sucht sucht Mitstreiter. Jeder ist willkommen – auch Männer und Frauen, die (noch) nicht Großmutter sind. Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

Moers Maria Langenberg isst gerne Fleisch und fährt gerne in den Urlaub, versucht aber mit kleinen Schritten umweltgerechter und achtsamer zu leben. Was sie mit ihrer Initiative bewirken will und warum sie ausdrücklich auch Männer willkommen heißt.