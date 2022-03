Polizei in Moers sucht Hinweise : Mann spricht 13 Jahre altes Mädchen auf der Straße an

Eine Zeugin hat den Vorfall am 10. März an der Straßenecke Essenberger Straße/Jakobweg beobachtet. Der Unbekannte soll ein auffälliges Äußeres haben.

Die Polizei sucht Hinweise zu einem Mann, der ein circa 13 Jahre altes Mädchen angesprochen hat. Eine Zeugin habe den Vorfall am 10. März um 11.45 Uhr an der Straßenecke Essenberger Straße/Jakobweg beobachtet, heißt es in einer Mitteilung. Zwei Fußgänger und ein Mann in einem Auto seien dazugekommen und hätten den unbekannten Mann „weggescheucht“. Aus Sicht der Zeugin sei es zu keinen körperlichen Berührungen an dem Mädchen.