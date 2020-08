Bei Unfall aufgeflogen : Moerser fährt seit 42 Jahren ohne Führerschein

Moers Aufgefallen ist der Mann erst, als er nach einem kleinen Autounfall mit Blechschaden seinen Führerschein zeigen sollte. Womit er die fehlende Fahrerlaubnis begründete und was den 79-Jährigen jetzt erwartet.

Bei der Aufnahme eines Autounfalls mit Blechschaden in der Moerser Innenstadt ist die Polizei auf einen 79 Jahre alten Mann gestoßen, der offenbar seit dem Jahr 1978 ohne Führerschein Auto fährt. Das teilte die Kreispolizeibehörde Wesel am Montag mit. Demnach ist es bereits am 3. August zu dem Unfall gekommen; für die Polizei ein Routine-Einsatz – normalerweise.