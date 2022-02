Solidarität in Moers : Mahnwache für die Ukraine

Auch in Moers machen sich Bürger gegen den Krieg in der Ukraine stark. Foto: Norbert Prümen

Moers Rund 200 Moerser haben sich am Freitag einem stillen aber eindringlichen Protest gegen den gewaltsamen russischen Einmarsch in die Ukraine angeschlossen.

Der Ortsverband der Grünen hatte dazu aufgerufen, viele Menschen folgten und kamen zum Alten Landratsamt am Kastellplatz. Die Bilder aus dem Kriegsgebiet erinnerten an die Zerstörung und das Leid an anderen Kriegsschauplätzen; an Auseinandersetzungen, unter denen vor allem Zivilisten litten, sagen die Grünen-Sprecher Monika Heiming und Jan Pütter. „Menschen wie wir.“ Neben Pfarrer Herbert Werth sprach Olga Weinknecht, Vertreterin der Seebrücke Moers, zu den Teilnehmenden der Mahnwache – hörbar ergriffen, entsetzt und wütend über das, was sich ihrer Heimat, der Ukraine, gerade abspielt. Die Lehre aus der Geschichte – „Nie wieder Krieg“ – sei von Putins Panzern überrollt worden, sagte sie.