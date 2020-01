Gestaltungswettbewerb : Magie des Wassers im neuen Freizeitpark

Moers Landschaftsplaner aus Essen und Köln haben den Wettbewerb zur Gestaltung des Freizeitparks gewonnen. Sie haben unter anderem einen zentralen Platz mit einem besonderen Wasserspiel sowie eine große Skateanlage entworfen.

Es sieht aus wie ein großer, scheinbar in der Luft schwebender Ring, der einen Wassernebel versprüht. Wie eine Art umlaufende Pergola aus Wasser. „Wasserwandler“ nennt Matthias Förder die Attraktion, die künftig ein zentrales Element des Moerser Freizeitparks sein soll. Der Landschaftsarchitekt hat mit seinem Essener Büro den ersten Preis bei einem Wettbewerb zur Gestaltung des Parks gewonnen. Am Freitag wurden im Rathaus die Preise verliehen.

Plaza Der Wasserwandler ist ungefähr dort positioniert, wo heute der Teich im Freizeitpark ist. Der Teich ist, wie der gesamte, 1979 fertiggestellte Park in die Jahre gekommen. Nach dem Entwurf Förders wird die heutige Wasserfläche größtenteils zugeschüttet und zu einer zentralen „Plaza“ umfunktioniert – „ein Aufenthaltsort für alle“, wie Förder sagte. Zum Platz gehören unter anderem eine Bühne und eben der rund 30 Meter im Durchmesser messende Wasserwandler. Im Sommer sorgt er für Abkühlung, im Winter bilde sich am Boden ein Wasserfilm, der bei Frost gefriert und zur Schlittschuhfläche wird. Die „Magie des Wassers“ sei ein Leitgedanke seiner Planung gewesen, sagte Förder. „Die Inspiration zum Wasserwandler stammt von einem Landschaftskunstwerk. In der Art gibt es so etwas noch nicht.“