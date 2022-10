Mädchen aus Afghanistan​: Wie Moerser Ärzte Sahars Bein retteten​

Moers Unfallchirurgen des Krankenhauses Bethanien haben ein kleines Mädchen aus Afghanistan vor einer Amputation – und damit vor einem Leben im Rollstuhl – bewahrt. Wie es dazu kam.

Im Spielzimmer der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Moerser Krankenhauses Bethanien sitzt Sahar (Name geändert) in ihrem Rollstuhl. Das Mädchen tüftelt gemeinsam mit einer Betreuerin an einem Kinderpuzzle. Auf dem Puzzle-Bild werden Stück für Stück die Figuren zweier Mädchen aus einem Disney-Film erkennbar, die so alt sein könnten wie Sahar.

Das Mädchen aus der Stadt Herat im westlichen Teil Afghanistans ist jung und doch hat es bereits eine Menge erlebt. Mit einer Beinverletzung kam es im März nach Deutschland und lebt seitdem im Friedensdorf International in Oberhausen , wo Kinder aus Kriegs- und Krisenregionen während ihrer medizinischen Behandlung in Deutschland unterkommen. Seit vielen Jahren kooperiert die Hilfsorganisation unter anderem mit dem Krankenhaus Bethanien. Dort behandeln Ärzte- und Pflegeteams Kinder aus dem Friedensdorf oftmals über mehrere Monate. Sahar ist eine von ihnen.

Sprechstunde Die Kinderorthopädie und -traumatologie ist ein Spezialgebiet in der Unfallchirurgie und Orthopädie. Denn: Kinder und Jugendliche sind keine kleinen Erwachsenen. Sie benötigen eine auf ihre Bedürfnisse ausgerichtete Versorgung. Darum gibt es am Krankenhaus Bethanien spezielle Kindersprechstunden.

Das Mädchen litt an einer chronischen Entzündung in einem Knochen ihres rechten Beins, in dem sich nach einer Verletzung ein Keim gebildet hatte. Weil es in Afghanistan oft nicht die medizinischen Möglichkeiten gibt, diese Verletzungen ausreichend zu behandeln, entstehen chronische Entzündungen, die zu Verformungen führen können. Im Fall von Sahar hätte das verletzte Bein später sogar amputiert werden müssen. Am Bethanien haben der Chefarzt der Unfallchirurgie und Orthopädie, Christoph Chylarecki, und sein Team Kinder mit solchen Verletzungen bereits viele Male erfolgreich operieren konnten.