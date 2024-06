„Mach mal laut“ in Moers Entspanntes Jugendmusikfestival auf dem Schlossplatz

Der Moerser Schlossplatz gehörte am Samstag der Jugend und den Junggebliebenen. Am Nachmittag startete das zweite Jugendmusikfestival „Mach mal laut“ mit einem runden Bühnenprogramm und einem kreativen Mitmachangebot. Den Auftakt machte die Schulband „Teenage Bedlam“ vom Gymnasium Adolfinum. Ebenfalls trat die „Bollwerk Fusion Band“ auf, die gerade in der jungen Musikszene angesagt ist. Deutlich wird damit auch, dass die Macher – das sind das Kinder- und Jugendbüro, das Kulturbüro der Stadt Moers und das Bollwerk 107 –, ihr Veranstaltungskonzept erweitert haben.