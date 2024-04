Gastronomie in Moers Wie aus dem „Vinner Krug“ das „Fino“ wurde

„Komplett in Eigenleistung haben Antonietta und Andreas Busin den früheren „Vinner Krug“ in nur fünf Monaten renoviert und zu einem kleinen, aber – wie der Name schon sagt – feinen Schmuckkästchen mit großzügiger Kegelbahn umgebaut“, teilte die Stadt nach dem Besuch mit. Aktuell entstehe noch ein Biergarten. „Das ist wirklich bemerkenswert und toll gelungen“, sagte Christoph Fleischhauer.