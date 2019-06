Löschzug Schwafheim : Festwochenende zum 100-jährigen Bestehen

Aktuell hat der Löschzug Schwafheim 35 aktive Mitglieder und sieben in der Ehrenabteilung. Im Jahr 2018 mussten die Wehrleute zu 28 Einsätzen ausrücken. Foto: Kuepper

Moers-Schwafheim Der Löschzug Schwafheim feiert groß Geburtstag: mit Umzug, Zapfenstreich und Livemusik.

Löschen, bergen, Leben retten: Seit 100 Jahren besteht der Löschzug Schwafheim der Freiwilligen Feuerwehr Moers. Am Wochenende vom 28. bis 30. Juni wird das gefeiert. Zentraler Punkt im Festprogramm ist der Partyabend am Samstag, 29. Juni, mit Live-Musik von zwei Bands am Gerätehaus in der Düsseldorfer Straße 270. Der Kartenvorverkauf für das pickepackevolle Programm hat bereits begonnen.

Die Big Band „Die Weisweiler“ hat mehr als sechzig Jahre Bühnenerfahrung und spielt unter anderem Charthits aus verschiedenen Zeiten. „Live-Musik auf höchstem Niveau“ ist das Motto von „Papa’z Finest“. Die Bandmitglieder haben bereits mit Sarah Connor, Xavier Naidoo oder Adel Tawil zusammengearbeitet. Das Repertoire der Gruppe erstreckt sich von aktuellen Tophits über allseits bekannte Klassiker der letzten Jahrzehnte bis hin zu Boy- und Girlgroup-Songs der 1990er-Jahre. „Das 100-jährige Bestehen muss natürlich gefeiert werden. Das wollen wir gemeinsam mit den Schwafheimern tun. Wir sind fest im Stadtteil verankert“, sagt Löschzugführer Holger Pannen.

Finanzielle Unterstützung für das Festwochenende leistet die Sparkasse am Niederrhein. Bereits am Freitag, 28. Juni, findet ein großer Umzug durch das festlich geschmückte Schwafheim statt. Start ist um 19.30 Uhr auf dem Kirmesplatz. Mit dabei sind das Tambourcorps Düsseldorf-Derendorf, der Musikverein Stein und die benachbarten Feuerwehren. „Die Anwohner werden über den Zugweg informiert. Wir hoffen, dass uns viele Schwafheimer auf dem Weg zujubeln“, sagt Pannen. Der Zug endet gegen 21.30 Uhr am Ehrenmal an der Maria-Djuk-Straße. Dort findet dann der große Zapfenstreich nach dem Vorbild des höchsten militärischen Zeremoniells der Bundeswehr statt. Der Abend klingt danach gemütlich am Gerätehaus aus.

Der Löschzug Schwafheim entstand ein Jahr nach dem Ende des Ersten Weltkriegs. Das erste „moderne“ Löschfahrzeug war eine Spende von Gerhard Nühlen 1955 – ein VW-Bus, der vorher als Krankenwagen genutzt wurde. Im Jahr 2008 erhielt der Löschzug seine Sonderaufgabe „Wasserrettung“ und die nötigen Boote.