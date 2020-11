Gastronomie in Moers : Lockdown in Moers: Restaurants stellen auf Lieferdienste um

Boris Cerovic vom Restaurant Dubrovnik an der Kirchstraße in Moers. Foto: Julia Hagenacker

Moers Welche Restaurants und Lokale liefern wieder? Welche bieten eine Selbstabholung an? Das Restaurant Dubrovnik macht beides. Der gastronomische Lockdown bedeutet für die Familie Cerovic ein weiteres Mal Umdenken.

Schon wieder sind die Türen der Gastronomie in Moers geschlossen. Egal, ob es das Scoozi am Altmarkt ist, der Jägerhof in Holderberg oder das Bua Luang an der Klever Straße. Der Corona-Lockdown lässt keinen gemütlichen Restaurantbesuch mehr zu.