Literaturherbst in Moers Elke Heidenreich liest in der Bibliothek

Daniel Speck Den Abschluss des Herbstprogramms bildet die Lesung am Donnerstag, 9. November, um 19.30 Uhr, mit Bestseller-Autor Daniel Speck in der Bibliothek. Er liest aus seinem neuen Buch „Yoga-Town“. Darin fahren im Jahr 1968 zwei Brüder und zwei Frauen auf dem Hippie-Trail nach Indien. Am Fuß des Himalayas treffen sie ihre Idole, die Beatles und den Pop-Guru Maharishi. Sie haben die beste Zeit ihres Lebens. Aber nur zwei von ihnen kehren zurück. Lou hat etwas Unverzeihliches getan. Und Corinna ist schwanger. Als ihre Tochter geboren wird, schwören sie, ihr Geheimnis niemandem zu verraten. Karten für Kooperationslesung mit der Moerser Gesellschaft sind ab sofort im Vorverkauf für 14 Euro erhältlich in der Barbara Buchhandlung, der Bibliothek sowie bei Thalia Moers. Restkarten gibt es für 17 Euro an der Abendkasse.