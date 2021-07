Bewerbung per E-Mail : Lions vergeben „Löwentrikots“ für Vereine aus Moers

Moers Der Lions Club Duisburg-Hamborn vergibt fünf komplette, hochwertige Trikotsätze. Vereine – ganz gleich aus welchem Bereich und mit welchem Altersdurchschnitt – können sich dafür bei der Rheinischen Post mit einer Mail bewerben.

Der Kalender kostet 5 Euro und ist im gesamten Moerser und Duisburger Stadtgebiet erhältlich; in der Grafenstadt zum Beispiel bei Tante Pati, in der Barbara-Buchhandlung, der Löwen-Apotheke und bei Augenweide in Schwafheim. Der Erlös hilft Menschen in der Region, denn er fließt ausschließlich an gemeinnützige Projekte. Besonders im Fokus steht dabei die Hilfe für sozial benachteiligte oder schwerstbehinderte Kinder und Jugendliche. Projekte und Institutionen, die in der Vergangenheit unterstützt wurden, sind zum Beispiel Klasse 2000, therapeutisches Reiten, die Jugend- und Behindertenhilfe, das Blaue Haus Duisburg, das St.-Josef-Kinderheim und die Tafel Duisburg.In diesem Jahr hat sich der Lions Club Duisburg-Hamborn etwas Besonderes überlegt. Der erste Teil des Kalender-Erlöses fließt an www.nichtegal.de, ein Sozialprojekt für benachteiligte Familien mit Kindern; der andere Teil in das Projekt „Löwentrikots“. „Durch Corona und die Schieflage in vielen kleinen Vereinen leiden die Teams unter Geldnot“, sagt Lions-Mitglied Martin Menkhaus. „Hier will der Lions Club Duisburg-Hamborn konkret helfen.“