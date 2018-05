Rheurdt: Lions-Damen spenden für das Mutter-Kind-Haus

Rheurdt Eine Abordnung besucht die Einrichtung am Herkweg. Das Still- und Wickelzimmer bekam eine neue Einrichtung.

Im Namen der Rose sind die Damen des Lions Club Rheurdt/Niederrhein unterwegs. Unter dem Motto "Garten-Ambiente-Gaumenfreuden" findet das 15. Rosenfest des Damen LC Rheurdt/Niederrhein am 9. Juni, in der Zeit von 11 bis 17 Uhr auf dem Tompshof in Neukirchen-Vluyn statt. Was mit den Spendengeldern des vergangenen Jahres passiert ist, verfolgen die Ehrenamtlerinnen sehr genau. Präsidentin Uta Hoffmann, Pastpräsidentin (Präsidentin des vergangenen Jahres) Angelika Wesslén und drei Damen des Lions Club Rheurdt /Niederrhein besuchten jetzt das Mutter-Kind-Haus am Herkweg in Neukirchen. Anlass war die neue Komfort-Wickelkommode und ein neuer Wandschrank für die Neueinrichtung eines Zimmers zum Stillen, Wickeln und Baden für die Mütter und Väter. Die nagelneue Einrichtung des Zimmers konnte dank der großzügigen Spende der Lions-Damen über insgesamt 5000 Euro neu angeschafft werden. Neben einer Wickelfläche befindet sich eine kleine eingelassene Badewanne. Darüber hinaus ist für jedes Kleinkind eine eigene Schublade für die notwendigen Utensilien vorhanden. So müssen die jungen Familien auf nichts verzichten, was sie für das Wohl des Kindes als wichtig erachten.