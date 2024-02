Charity-Tombola der Moerser Lions Gewinn in jedem zehnten Oster-Ei

4000 bunte Deko-Eier haben die Ehrenamtlichen des Lions Clubs Moers in den vergangenen Tagen mit einem Gewinnchip und einem Informationsblatt befüllt. Nun warten diese an 13 Vorverkaufsstellen in Moers, Kamp-Lintfort, Rheinberg und Duisburg auf Menschen, die eines oder mehrere für je fünf Euro zugunsten eines guten Zwecks kaufen.