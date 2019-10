Verkauf läuft : Lions-Adventskalender mit 389 Gewinnen

Moers Jeder Adventskalender ist gleichzeitig ein Los. Der Erlös geht wie jedes Jahr an soziale Zwecke vor Ort.

Zum 17. Mal haben die Lions-Clubs Rheinhausen und Duisburg sowie der Leo-Club Niederrhein ihren Adventskalender aufgelegt. Jeder Kalender ist nummeriert und gilt als Los. 389 Gewinne im Wert von insgesamt 17.200 Euro verbergen sich hinter den 24 Türchen: Tausend Euro in bar, ein Mitflug in einem Segelflugzeug, zwei Jahre Kieser-Training, Vip-Karten für den MSV Duisburg und den BVB Dortmund, Theaterkarten, Gutscheine für Friseurbesuche, Blumen, Candlelight-Dinner und vieles mehr. Zahlreiche Einzelhändler, Firmen, Hoteliers, Gastronomen haben Gewinne zur Verfügung gestellt. „Der Reinerlös abzüglich der Druckkosten geht wie immer an Zwecke in Duisburg und Moers“, sagte Sebastian Probst vom Leo-Club am Montag im Moerser Rathaus, wo Bürgermeister Christoph Fleischhauer die Kalender-Macher empfing. In der Vergangenheit haben zum Beispiel die Hilde-Heinemann-Schule, der Verein Klartext für Kinder, das Therapeutische Reitzentrum Niederrhein oder auch die Blinden- und Sehbehinderten-Wassersportgemeinschaft Moers von der Kalenderaktion profitiert. Die Druckauflage umfasst 8000 Kalender, jeder kostet fünf Euro. Der Verkauf läuft bis zum 30. November. Dann werden die Gewinnzahlen unter notarieller Aufsicht ausgelost. Die Lions veröffentlichen die Gewinnzahlen ab Anfang Dezember unter www.adventskalender-19.de. Auch im Grafschafter kann man sie dann nachlesen.