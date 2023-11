Lintforter Straße in Moers Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Ein Fußgänger ist am Mittwochmittag, gegen 14 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Lintforter Straße in Höhe einer Tankstelle schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war eine 22 Jahre alte Autofahrerin aus Moers auf der Lintforter Straße in Richtung Kamper Straße unterwegs. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite wollte ein 35 Jahre alter Mann hinter einem geparkten Lieferwagen die Lintforter Straße überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen der 22-Jährigen.