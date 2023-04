Lieferdienst-Plattform Uber Eats kommt nach Moers

Uber Eats, die Plattform für Essenslieferungen, startet in Moers. Mit wenigen Klicks in der App können sich Nutzer ab sofort ihr Lieblingsessen liefern lassen – egal ob auf das heimische Sofa oder in den Schlosspark. Mit dem Startschuss in der Grafenstadt ist Uber Eats mittlerweile in rund 70 deutschen Städten verfügbar, davon allein 26 in Nordrhein-Westfalen.