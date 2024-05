Lieferdienst-Auswertung So schneidet Moers im Spargel-Ranking ab

Der Titel Spargel-Hauptstadt geht 2024 an Heidelberg. In keiner anderen Stadt kaufen die Picnic-Kunden mehr Spargel. Alleine in der vergangenen Woche sei in Heidelberg in jedem fünften Haushalt (20,3 Prozent) frischer Spargel auf den Tisch gekommen, heißt es. Das, sagen die Einkaufsexperten von Picnic, unterstreiche die tiefe Verwurzelung der Spargelkultur in der Region. Auf den Plätzen zwei und dreifolgen Castrop-Rauxel und Köln.