Letzter Start bei den Paralympics : Daumen drücken für Moerser „Blade Runner“

Seitdem ihr Sohn als Leistungssportler ganz vorne mitläuft, für Weltrekorde und Medaillen sorgt, sind Brigitte und Matthias Behre bei den Wettkämpfen dabei. Foto: Norbert Prümen

MOERS Die Wettkämpfe in Tokio bestimmen den Tagesablauf von Brigitte und Matthias Behre. In Moers fiebern die Eltern von Ausnahmesprinter David Behre am Fernseher mit. Warum es am Freitag noch einmal spannend wird.