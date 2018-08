Letzte Aufräumarbeiten nach Sturm „Friederike“

Moers Insgesamt 25.000 bis 30.000 Festmeter Holz müssen aus dem Forstrevier entfernt werden.

Vor der großen Trockenheit war der große Sturm. Mehr als ein halbes Jahr ist es her, seit „Friedrike“ im Januar enorme Schäden in den Parks und Wäldern der Region angerichtet hat. Kaum jemand weiß das besser als Förster Christopher Koch, in dessen Zuständigkeit neben der Leucht unter anderem der Kamper Berg, Vluynbusch und die Littard fallen.