Kultur in Moers Autor Demian Lienhardt liest aus seinem Roman „Mr. Goebbels Jazz Band“

Die Nationalsozialisten haben Jazz als „abartig“ verboten, seine Verbreitung unterbunden, Konzerte verboten und Musiker verfolgt, aber von 1940 bis 1945 selbst eine Jazzband gegründet, die den Feind über Kurzwelle demoralisieren sollte. „Charlie and his Orchestra“ nutzte Jazz für nationalsozialistische Propaganda. Die Liedtexte nahmen Bezug auf das aktuelle Kriegsgeschehen. Die Musik und die Geschichte dieser Band sind ein Beispiel für Propaganda. Demian Lienhardt hat die spannende, abenteuerliche Geschichte der Musiker, die zum Teil zweifelhafter „rassischer“ Herkunft waren, aber zu den besten Musikern Berlins zählten und so Krieg und Verfolgung überlebten, aufgeschrieben. Bei einer musikalischen Lesung in der Moerser Stadtkirche am Sonntag, 17. September, 17 Uhr, wird Lienhard vom Jazzquartett der Moerser Musikschule begleitet. Einlass ab 16.30 Uhr.