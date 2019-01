Humor in Moers: Rezitator Joachim Henn mixt literarische Cocktails

MOERS „Das entscheidende Pils“: Der frühere Schlosstheater-Dramaturg ging im Schloss auf lustigen Streifzug durch die „Durst-Szene“.

(lang) „Tut mir leid, ich kann nicht lesen. Das ist wahrscheinlich eine Folge der Trunkenheit.“ Joachim Henn wirkte deutlich verlegen, als er am Sonntagabend vor sein Publikum trat. Natürlich war „Aki“, wie ihn seine Freunde nennen, nicht wirklich lese-unfähig. Der beschwipste Auftakt gehörte bereits zu seiner Lesung „Das entscheidende Pils. Bitte setzen Sie mein Zimmer auf meine Getränkerechnung!“, zu der er an diesem Abend ins Studio des Moerser Schlosstheaters eingeladen hatte. Wie der Titel schon erahnen ließ, ging es dabei um mehr oder weniger hochhochprozentige Flüssigkeiten und deren Auswirkungen auf Leib und Seele. Vor allem auf Letzteres, was offenbar ungewöhnlich viele Dichter und Denker aller Nationen immer wieder besonders geistreich zur Feder greifen ließ. So zum Beispiel den Berliner Schriftsteller Max Goldt, dessen Ausführungen über den Unterschied zwischen „Genusstrinkern“ und „Alkoholikern“ sich wie ein roter Faden durch alle weiteren servierten Literaturgenüsse ziehen sollte. Denn Genusstrinker waren sie alle. Wilhelm Busch, der weder volle noch leere Gläser ausstehen konnte. Oder Robert Gernhardt, der sich in gereimter Form darüber wunderte, wieviel vom guten, schweren Wein wohl in einen Durchschnittsmann hineinpasst. Viel, und in einen Finnen noch viel mehr, wie die Besucher aus der witzigen Beschreibung einer angeblich alkoholfreien finnischen Hochzeitsfeier des Berliner Schriftstellers Thomas Kapielski erfuhren. Da öffentliches Trinken in Finnland verpönt ist, holten sich die Damen ihren Schwips während der Feierlichkeiten aus Kaffeetassen mit riesigen Sahnehauben, und die Männer besuchten wiederholt die Schnapsvorräte in den Kofferräumen ihre Autos. Natürlich gehörte auch Hanns-Dieter Hüsch diesmal wieder in Joachim Henns Vorleserepertoire. Und da es sich um ein feuchtfröhliches Thema handelte, ging es diesmal mit Hüsch in dessen Lieblingskneipe zu Hein Lindemann, wo sein hochintelligenter Freund Ditz Atrops früher allabendlich Hof hielt und dabei sein Genie in Bier und Schnaps ertränkte. Gut anderthalb Stunden lang mixte Joachim Henn immer wieder neue feuchtfröhliche literarische Cocktails, und zum Schluss gab es dann auch noch ein wunderbares Rezept für die Zubereitung eines knusprigen Truthahns, wobei vor allem die flüssigen Zutaten weniger im Innern des Vogels als im Koch landeten. Alles in Allem ein amüsanter Zug durch die literarische Durstszene und „nach schwerem Essen und einer langen Kette von Gelegenheiten des Alkoholgenusses rund um Weihnachten genau das Richtige.“ Prost!