Laut Verfassungsschutzbericht Neonazis aus Kamp-Lintfort kündigen wieder mehr Aktivitäten an

Im aktuellen Verfassungsschutzbericht des Landes Nordrhein-Westfalen für das Jahr 2023 sind auch Gruppierungen und Personen aus dem Kreis Wesel an mehreren Stellen ausdrücklich erwähnt. Neben dem Besuch des rechtsextremen Landeschefs der AfD in Thüringen, Björn Höcke, bei einer Veranstaltung des AfD-Kreisverbands in Orsoy im Mai, haben die Verfassungsschützer nach wie vor die 2017 gegründete sogenannte Volksgemeinschaft Niederrhein (VGN) aus Kamp-Linfort im Visier.