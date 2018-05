Moers: Langstreckenschauspieler kriechen über die Ziellinie

Moers Das Schlosstheater beschreitet mit "Kreislauf" eine neue Form des tänzerischen Theaters.

"Kreislauf" heißt die ungewöhnliche schauspielerische Körperertüchtigung, die laut Einführungsansprache von Dramaturgin Annika Stadler "das Schlosstheater-Ensemble zum ersten Mal in einer tänzerischen Aktion zeigen sollte". Doch zunächst ging es sportlich los. Angetan mit roter Sportbekleidung und rotem Rucksack marschierten die Darsteller im Gänsemarsch mehrere Runden in einem normalen Gehschritt. Tänzerisch war das noch nicht, auch nicht, als sie in den nächsten Runden ein paar kleinere Gehvariationen einführten und zwischendurch mal der eine oder andere kurzzeitig aus dem Gänsemarsch ausscherte. Die meisten Zuschauer lächelten dazu unsicher.

War das jetzt nur eine lange Einführung oder schon das gesamte Programm? War es nicht, denn irgendwann steigerte Matthias Heße an der Spitze das Tempo, bis sich alle vier einen ehrgeizigen Wettlauf lieferten, an dessen Ende sich alle schwer atmend und mit schmerzverzerrten Gesichtern am Boden wälzten. Das erinnerte schon ein bisschen an modernes Tanztheater. Richtig tänzerisch wurde es allerdings, als sich die vier aufgerappelt hatten und diesmal mit weit ausgebreiteten Armen euphorisch jauchzend über die Laufbahn rasten. Doch lange dauerte das nicht. Schon kurze später krochen sie schon wieder erschöpft übereinander. Dabei gelang es nur Heße, sich aus dem Körperknäuel zu lösen und kriechend auf das imaginäre Ziel der Laufstrecke zuzustreben.