Landtagswahl 2022 im Kreis Wesel : Von Wahljahr zu Wahljahr

Der Düsseldorfer Landtag. Foto: dpa/Fabian Strauch

Kreis Wesel Nur acht Monate nach der Bundestagswahl werden die Menschen in NRW erneut an die Wahlurnen gerufen. Am 15. Mai wird über die Zusammensetzung des Landtags abgestimmt. So stehen die Chancen der Kandidaten aus dem Kreis Wesel.

Für die Menschen in Nordrhein-Westfalen beginnt 2022 wie ein Murmeltierjahr. Es ist schon wieder Wahlkampf. Acht Monate nach der Bundestagswahl wird am Sonntag, 15. Mai, ein neuer Landtag gewählt. Doch was bedeutet das für den Kreis Wesel? Ist in Düsseldorf ein ähnlicher Bedeutungsgewinn für den Kreis zu erwarten wie zuletzt in Berlin, wo sich nun sieben Abgeordnete für die Region zuständig fühlen dürfen? Ein erster Ausblick.

Was wird überhaupt gewählt? Bei der Landtagswahl wird über die Zusammensetzung des Landesparlaments abgestimmt. Wie bei der Bundestagswahl können sich alle Wahlberechtigten dabei mit ihrer Zweitstimme für eine der antretenden Parteien und mit der Erststimme für einen der Direktkandidaten in den 128 Wahlkreisen entscheiden. Vier betreffen den Kreis Wesel.

So bildet die Stadt Dinslaken mit dem Oberhausener Stadtteil Sterkrade den Wahlkreis 57 Oberhausen II – Wesel I. Die Wahlleitung für diesen Wahlkreis liegt bei der Stadt Oberhausen. Für die drei anderen Einheiten ist Lars Rentmeister als Weseler Kreiswahlleiter zuständig. Im Wahlkreis 58 Wesel II gibt es eine rheinüberschreitende Änderung. Hier sind zum einen die linksrheinischen Wähler aus Alpen, Kamp-Lintfort, Rheinberg, Sonsbeck und Xanten zur Stimmabgabe aufgerufen.

Neu dabei ist nun die rechtsrheinische Stadt Voerde. Der Wahlkreis 59 Wesel III umfasst die Kommunen Hamminkeln, Hünxe, Schermbeck und Wesel, während Moers und Neukirchen-Vluyn jetzt den Wahlkreis 60 Wesel IV bilden.

Wer vertritt den Kreis Wesel bislang in Düsseldorf? 2017 eroberten folgende fünf Personen die Direktmandate: Stefan Zimkeit (SPD, Wahlkreis Oberhausen II – Wesel I), René Schneider (SPD, Wesel II), Charlotte Quik (CDU, Wesel III), Ibrahim Yetim (SPD, Wesel IV), Frank Börner (SPD, Duisburg IV – Wesel V).

CDU oder SPD: Wer holt sich dieses Mal die Direktmandate? Das ist gut drei Monate vor der Wahl noch nicht zu sagen. Gemessen an der Bundestagswahl könnte sich der Richtungswechsel von Berlin natürlich zugunsten der Sozialdemokraten fortsetzen. In jüngsten Umfragen zeichnete sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen von CDU und SPD ab, wobei beide mit Verlusten gegenüber 2017 zu rechnen hätten und die Grünen den größten Zugewinn verzeichnen würden. Über die Sympathie der Wähler für die jeweiligen Direktkandidaten sagt dies nichts aus. Außerdem laufen noch offizielle Fristen. Wahlvorschläge für die Wahlkreise 58, 59 und 60 können noch bis Mittwoch, 17. März, 18 Uhr, beim Kreiswahlleiter eingereicht werden.

Klar ist, dass die Moerser CDU-Fraktionschefin Julia Zupancic im Wahlkreis Wesel IV als Direktkandidatin für die Christdemokraten antreten wird. Welchen Platz sie auf der Landesliste der NRW-CDU einnehmen wird, entscheidet sich erst Ende Februar. Und fest steht auch, dass Ibrahim Yetim diesen Wahlkreis für die SPD verteidigen will. Die Landesdelegiertenkonferenz zur Festlegung der Listenplätze der Genossen ist für den 19. Februar terminiert.

Im Wahlkreis Wesel II bewirbt sich Landtagsabgeordneter René Schneider (SPD) aus Kamp-Lintfort am 15. Mai erneut um ein Landtagsmandat in Düsseldorf. Es wäre nach 2012 und 2017 seine dritte Legislaturperiode. Die CDU schickt Alpens Parteichef Sascha van Beek ins Rennen.

Und die anderen Parteien? Die Grünen aus Moers und Neukirchen-Vluyn haben im Oktober Tom Wagener als Direktkandidaten für den Wahlkreis Wesel IV aufgestellt. Wagener ist seit 2016 Fraktionsvorsitzender im Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn. Auf der Landesliste der Grünen belegt er Platz 40. Im Wahlkreis Wesel II tritt Niels Awater aus Rheinberg an.

Auch die FDP hat ihre Landesliste schon komplettiert. Als Spitzenkandidat aller liberalen Bewerber aus dem Kreis Wesel rangiert Constantin Borges auf dem wenig aussichtsreichen Platz 42. Er geht im Wahlkreis Wesel IV ins Rennen, Franca Cerutti aus Rheinberg im Wahlkreis Wesel II.

Die Linke hat Hasan Özer – Mitglied des Moerser Integrationsrates – als Direktkandidat im Wahlkreis IV nominiert. Manuela Bechert tritt im Wahlkreis II an; auch die ist Rheinbergerin, Sprecherin des Ortsverbandes und sachkundige Bürgerin der Kreistagsfraktion.

Die Satire-Politiker der Partei „Die Partei“ schicken nach ihren Erfolgen insbesondere bei der Kommunalwahl ebenfalls Kandidaten ins Rennen. So treten im Wahlkreis Moers und Neukirchen-Vluyn Manuela Zaitz und im Wahlkreis Wesel II Renan Cengiz an.

Von der AfD ist bislang bekannt, dass sie den Hünxer Gesamtschullehrer Olaf Wilhelm im Wahlkreis 57 mit Dinslaken zur Wahl antreten lässt.

Die „Basis“, die im Umfeld der Proteste gegen Corona-Maßnahmen entstanden ist und zuletzt bei der Bundestagswahl bundesweit 1,4 Prozent holte, teilte mit, dass im Wahlkreis Wesel IV als Direktkandidatin Gisela Feldhaus antritt.

Die Liste wird bis zum Ende der Frist am 17. März noch voller werden.

Wie lief das eigentlich beim letzten Mal? 2017 erlebte die SPD nicht nur auf Landesebene ein Desaster. 14.424 Wähler verloren die Genossen im Gesamtkreis Wesel im Vergleich zur Landtagswahl 2012. Das bedeutete ein Minus von 9,8 Prozentpunkten. Im Detail gab es durchaus Unterschiede. So holte Stefan Zimkeit (SPD) den damaligen Wahlkreis 56 (Sterkrade, Dinslaken) mit 41,7 Prozent vor Simone Stehr (CDU, 30,7). Im damaligen Wahlkreis 57 (Alpen, Kamp-Lintfort, Rheinberg, Sonsbeck, Xanten und der Ortsteil Vluyn) setzte sich SPD-Mann René Schneider mit 38,5 Prozent gegen Rainer Groß (CDU, 36,8) durch.

Die CDU in Wesel berauschte sich 2017 an einem wahren Feiertag. Mit der damals 34 Jahre alten Kandidatin Charlotte Quik aus Hamminkeln-Brünen an der Spitze schlossen die Christdemokraten mit 33,1 Prozent der Zweitstimmen in einem tendenziell eher roten Wahlkreis fast wieder auf. Die SPD kam auf 34 Prozent. Für die Partei punkten konnte Quik besonders in ländlichen Gemeinden. Selbst im traditionell roten Wesel lag sie mit Norbert Meesters (SPD) nahezu gleichauf. Am Ende wurde der Amtsinhaber im Wahlkreis abgewählt. Mit 39,4 zu 36,9 Prozent schlug Quik Meesters klar. 32.058 Wähler gaben ihr ihre Erststimme, Meesters holte 30.029. Der Landestrend half zweifellos mit.

Im damaligen Wahlkreis 59 (Moers und der Ortsteil Neukirchen von Neukirchen-Vluyn) gewann Ibrahim Yetim (SPD) mit 42,2 Prozent deutlich vor dem heutigen Landrat Ingo Brohl (CDU, 34,6), Martin Borges (FDP, 9) und Gudrun Testeegen (Grüne, 4,3).

Und noch ein Gebiet ging 2017 an die SPD. Im damaligen Wahlkreis 63 (Hamborn und Walsum von Duisburg sowie Budberg und Orsoy von Rheinberg) gewann Frank Börner mit 41,6 Prozent vor Frank Heidenreich (CDU, 23,9).

Landesweit brachte das den Genossen allerdings nichts. CDU-Kandidat Armin Laschet konnte SPD-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft ablösen. Dieses Mal hofft Laschets Nachfolger Hendrik Wüst auf seine Wiederwahl – Herausforderer ist der Sozialdemokrat Thomas Kutschaty.

(fws)