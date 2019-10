Bewährungsstrafen für Steuerhinterzieher : Bewährung für Taxibetreiber aus Moers

Moers Ein Vater-Sohn-Gespann hat Steuern in Höhe von 1,4 Millionen Euro hinterzogen. Der 28-Jährige bleibt dem Gewerbe treu.

Dieser Fall hat für Aufruhr in der Moerser Taxiszene gesorgt: Ein deutsch-polnisches Vater-Sohn-Gespann soll im Zeitraum zwischen Januar 2011 und Oktober 2016 1,4 Millionen Euro Steuern hinterzogen und 350.000 Euro Sozialversicherungsbeiträge vorenthalten haben. Die Verhandlung vor dem Landgericht in Kleve wurde von gleich mehreren Inhabern Moerser Konkurrenzunternehmen von den Publikumsreihen im Gerichtssaal aus verfolgt. Nun fiel das Urteil gegen die Steuersünder: Der 58 Jahre alte Senior-Chef wurde zu einem Jahr und elf Monaten, sein Sohn zu einem Jahr und drei Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Das war das Ergebnis eines Verständigungsvorschlags des vorsitzenden Richters, dem die Staatsanwaltschaft und die Angeklagten folgten.

Der 28-jährige Sohn, der eigenen Angaben zu Folge nach seinem Abitur in das Taxi-Unternehmen seines Vaters „wie in einen Sog hineingeraten“ sei, ist nun erneut als Verkehrsleiter eines Taxiunternehmens in Moers angestellt, Gesellschafterin dieses Betriebs ist seine Ehefrau. Dennoch erklärte der Junior: „Einen Einblick in die Zahlen habe ich gar nicht. Ob der Umsatz bei 200.000 oder 400.000 Euro liegt, kann ich nicht sagen.“ Das Gericht hielt das für unglaubwürdig. Der Strafverteidiger des Angeklagten sagte: „Zu Hause hat die Frau nun einmal die Hosen an.“