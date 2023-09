Aktion in Moers Künstler machen den Vinzenzpark zum Friedensplatz

Moers · Zum Nachdenken und zum Austausch möchten Peter Machoczek und Geremia Carrara mit einer Aktion im Moerser Vinzenzpark anregen. Mit künstlerischen Mitteln werden sie am 15. September das Thema „Frieden“ aufgreifen. Was in der Grünanlage an diesem Tag passiert.

14.09.2023, 16:30 Uhr

Thomas Machoczek (links) und Geremia Carrara verwandeln den Vinzenzpark in einen Friedensplatz. Foto: Thomas Machoczek

Was ist Frieden? Ist es die Abwesenheit von Krieg? Und wie lässt sich Frieden schaffen? Wie hängen Demokratie und Frieden zusammen? Diesen und weiteren Fragen widmet sich die künstlerische Intervention „FRIEDENS platz“ der Künstler Thomas Machoczek und Geremia Carrara. Die Installation wird am Freitag, 15. September, am Internationalen Tag der Demokratie von 8 bis 19 Uhr im Vinzenzpark (Grünfläche zwischen Xantener Straße/Homberger Straße und Essenberger Straße) eingerichtet. Machoczek ist Publizist, Kulturschaffender und Musiker. Carrara ist Filmemacher und Videokünstler. „Die Frage nach Frieden ist eine zutiefst demokratierelevante Frage, denn Demokratien sind das Gegenteil von Krieg, sie wollen Frieden, aber keine Stille, sie wollen Konflikte, aber keine Gewalt, sie wollen Vielfalt, aber keine Diskriminierung“, sagte Demokrat Ramadani, Leiter der Fachstelle für Demokratie. „Diese Installation regt auf tolle Weise dazu an, diese Spannungsverhältnisse zu durchdenken, durchfühlen und durchgehen“. Im Mittelpunkt der Installation steht eine durch Schriftzügesichtbar gemachte Umbenennung des Vinzenzparks in „FRIEDENS platz“. Die vier Schriftskulpturen sollen „mit ihrem typographischen Bruch die Vielgestalt des Friedens“ widerspiegeln. Ergänzt werden sie durch eine Klanginstallation. „Diese Installation bildet einen starken Kontrast, eine geradezu provokant friedliche Oase, die sich genießen lässt ‒ und unvermeidlich zur Reflexion und zum Austausch anregt“, sagte Machoczek. „Unsere Installation lädt dazu ein, die Leerstelle zu füllen: mit eigenen Gedanken, Ideen oder vielleicht auch einfach mit einem kurzen Gefühl“, fügte Carrara hinzu. Auf Monitoren am Wegesrand werden Videos von Plätzen in verschiedenen Städten auf der Welt gezeigt: Die Installation ist in Kooperation mit dem Kulturbüro und der Fachstelle für Demokratie der Stadt Moers sowie mit Unterstützung durch das NRW-Kultursekretariat Wuppertal zu erleben und wird gefördert durch die „Partnerschaft für Demokratie Moers“ im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“.

(RP)