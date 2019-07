Kunstaktion in Moers : Holzpanzer wird zum Mahnmal gegen Krieg

Kunstaktion in Moers

Moers Hermann-Runge-Gesamtschüler waren an Kunstaktion auf der Kulturinsel Nepix Kull beteiligt.

Nun hat die Geschichte des Holzpanzers aus dem Moerser Stadtpark ihr Ende gefunden. Der Panzer war für ein Theaterstück gebaut worden, stand später beim Moers-Festival auf der Bühne. Anschließend wurde er auf die Kulturinsel Nepix Kull im Schlosspark verfrachtet. Dort zielte er mit seinem Schussrohr auf die Bäume, was für Verwirrung bei einigen Moersern sorgte.

Bald ging es dann auch schon an die Arbeit. Die Schüler halfen zunächst dabei, den Panzer neu zu streichen. Anschließend durften sie sich künstlerisch auf ihm verewigen. Eine Seite des Panzers blieb jedoch weiß, um als Projektionsfläche zu dienen. Mit dieser arbeitete dann spät abends die zwölfte Klasse. Am Mittwoch erfolgte dann die finale Aktion. Der Panzer wurde komplett auseinander gebaut und in seinen Einzelteilen auf der Fläche verteilt. „Der Panzer war halt immer noch ein Panzer, auch wenn er mit Friedensbotschaften bemalt war. Deshalb entschlossen sich die Schüler dazu, ihn komplett zu demontieren“, erklärt Elle. Die Schüler bauten unter Leitung von Eichhoff und Elle zum Beispiel eine Sitzecke unter einem der Bäume. Die drei Gruppen aus Einzelteilen werden noch bis September auf der Insel stehenbleiben. „Der Panzer war ohnehin nicht aus sehr stabilem Holz gebaut. Das meiste wir wahrscheinlich nach dem Sommer leicht zu entfernen sein“, sagt Eichhoff. Wenn dies geschehen ist, wird die Kulturinsel von der Galerie „Seewerk“ genutzt.