Kundgebung in Moers : Demo: „Ein Licht für die Demokratie“am Neujahrstag

Moers Das Bündnis für Toleranz und Zivilcourage hat zu einer Kundgebung am 1. Januar, 16.30 Uhr auf dem Moerser Altmarkt aufgerufen. „Wir wollen am ersten Tag des neuen Jahres ein starkes Zeichen für unsere Demokratie setzen.

„Fast täglich greifen Rassisten und Rassistinnen Flüchtlingsheime an, antisemtische und islamfeindliche Übergriffe nehmen zu. Erschreckend viele Menschen nehmen an fremdenfeindlichen und rassistischen Demonstrationen teil. Pegida hetzt gegen Geflüchtete und Muslime und Musliminnen“, heißt es in dem Aufruf weiter. „Währenddessen wird die Alternative für Deutschland (AfD) zunehmend zum Sammelbecken für Fremdenfeindlichkeit und Rassismus.“ Bundespräsident Steinmeier habe dazu aufgerufen „zusammenzustehen und jenen den Rücken zu stärken, die sich für das Land engagieren und vor Ort Verantwortung übernehmen. 2020 ist das Jahr in dem sich die Befreiung vom Faschismus zum 75 Mal jährt. In diesem Jahr hat die AfD angekündigt, bei den Kommunalwahl in Moers mit einem Bürgermeisterkandidat antreten zu wollen, dem werden wir entgegen treten.“