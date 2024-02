Zwei Jahre Krieg in der Ukraine – Kundgebung in Moers Hoffnung auf einen friedlichen Neubeginn

Zwei Jahre ist es jetzt her, dass am 24. Februar 2022 russische Truppen in die Ukraine einmaschiert sind. 6,5 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer sind seither ins Ausland geflüchtet. Wie in vielen anderen deutschen Städten fand an diesem Samstag auch in Moers eine Kundgebung zur Erinnerung an den damaligen Kriegsbeginn statt. Rund 100 Menschen hatten sich dazu am Samstagnachmittag am Neumarkt versammelt, darunter auch zahlreiche der gut 500 derzeit in Moers lebenden Ukrainerinnen und Ukrainer.