Kundgebung in Moers : „Querdenker“ brechen Demo ab

Kundgebung in Moers

02.11.2020 , MO Moers , Demo Demonstration Kundgebung der Verschwšrungstheoretiker - Gruppe QUERDENKEN auf dem Kšniglichen Hof in Moers. Anmelder Lars Kosma am Mikrofon , etwa 120 Teilnehmer bei der Kundgebung. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers Rund 150 Menschen hatten sich zunächst, wie bereits vor zwei Wochen, am Königlichen Hof versammelt. Viele Teilnehmer trugen keine Maske.

Eine erneute Kundgebung der Initiative „Querdenken 284“ in der Moerser Innenstadt ist am Montagabend nach rund 20 Minuten von den Veranstaltern abgebrochen worden. Begründung: Man wolle die Polizei schützen, die angewiesen sei, die Regeln der Corona-Schutzverordnung durchzusetzen. Rund 150 Menschen hatten sich zunächst, wie bereits vor zwei Wochen, am Königlichen Hof versammelt. Viele Teilnehmer trugen keine Maske. Polizei und Ordnungsamt begleiteten die Demonstration mit einem Großaufgebot. Unter anderem war einen Hundertschaft vor Ort. Zeitgleich fand eine von der Partei „Die Partei“ organisierte Gegenveranstaltung statt.