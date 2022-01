Kundgebung auf dem Schlossvorplatz : So gedenkt Moers der Corona-Toten

89 Kerzen brannten am Samstagabend auf dem Schlossvorplatz – zum Gedenken an 89 Corona-Tote aus Moers. Foto: Norbert Prümen

Moers Am ersten Tag des neuen Jahres brannten auf dem Schlossvorplatz 89 Kerzen für Corona-Verstorbene in Moers. Die Aktionen „Solidarität der Vielen“ und „Moers ist bunt, nicht braun“ hatten dazu aufgerufen, gemeinsam ein Zeichen zu setzen.

Es ist mehr als ein Zeichen, wenn sich am ersten Tag des Jahres rund 250 Menschen auf dem Moerser Schlossplatz mit Kerzen versammeln. Sie zeigen Flagge gegen rechten Hass und zunehmende Gewalt. Sie stehen auf und positionieren sich gegen Corona-Leugner, Impfgegner, Querdenkende, Verschwörungstheoretiker, Reichsbürger und Neonazis.

Eingeladen hatten die Aktionen „Solidarität der Vielen“ und „Moers ist bunt, nicht braun“. Zur Moerser Stadtgesellschaft gesellten sich Politiker der Kommunal-, Landes- und Bundesebene sowie Bürgermeister der Nachbarkommunen. Unübersehbar und unüberhörbar gestaltete sich die Absage an die „Spaziergänger“, die, so die Veranstaler, ihre Demokratiefeindlichkeit zur Schau stellten, wissenschaftliche Erkenntnisse zur Corona-Pandemie leugnten, Holocaust-Opfer verunglimpften und in der Vergangenheit zum Sturz des Merkel-Regimes und „Nürnberg 2.0“ aufriefen.

Info Gegendemonstrationen zu den „Spaziergängen“ Musik Jan Lammert sorgte für den musikalischen Rahmen.



Spende Es wurde auch um eine Spende für Geflüchtete, Obdach- und Erwerbslose gebeten.



Aktionen In der Grafenstadt positioniert sich die Stadtgesellschaft gegen rechtes Gedankengut und Corona-Leugner mit verschiedenen Aktionen. So finden Gegendemonstrationen zu den „Spaziergängen“ immer montags am 10., 17., 24. und 31. Januar, 17.30 Uhr, in Höhe der Stadtkirche statt.

„Wir zeigen Verantwortung und stehen als Moerser Stadtgesellschaft fest zusammen gegen Rechts. Wir bekennen uns zur Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und zu einer offenen Gesellschaft“, sagte Mitorganisator und Schlosstheater-Schauspieler Patrick Dollas, der mit Politikern wie Ulle Schauws, Ibrahim Yetim, Julia Zupancic, Carsten Born und Hajo Schneider zu den Rednern des Abends gehörte. Die Bewegung „Solidarität der Vielen“ geht auf seine Initiative zurück. Dollas machte auf die Kernfrage aufmerksam: „Wie erreichen wir die, die einfach mitlaufen?“

Die Kundgebung am ersten Tag des Jahres gedachte zugleich der 89 Menschen, die in Moers an Corona verstorben sind – oft alleine, ohne den Kreis ihrer Angehörigen. 355 Corona-Tote meldet der Kreis Wesel bislang. Ein Tod, der Familien und Freundeskreise in besonderem Maß betroffen mache, weil er in Pandemie-Zeiten einen völlig neuen Umgang auf Abstand voraussetze, so die Redner.

Für Bundestagsabgeordnete Ulle Schauws (Bündnis 90/Die Grünen) führt die aktuelle Situation auch mit Blick auf eine Impf-Pflicht nicht zur Spaltung der Gesellschaft. „Ich bin mir sehr sicher, dass wir gemeinsam durch die Krise kommen“, sagte sie. Die Demokratie verbal und friedlich zu verteidigen gegen die Wenigen, die jetzt laut und aggressiv sind, sei das Ziel.

„Wie kann man so tun, als ob Corona Mumpitz ist“, fragte Ibrahim Yetim (MdL, SPD). Corona sei kein Hirngespinst, sondern auch angesichts der Moerser Corona-Verstorbenen traurige Gewissheit. Er mahnte und wies auf die Gefahr des Mitläufertums und die kurze Zündschnur hin. „Es ist weiterhin verdammt viel Aufklärung nötig“, so Yetim.

Angst und Ungewissheit ist für Julia Zupancic (CDU-Fraktionschefin im Moerser Stadtrat) der Motor, der für Hass sorgt, Impfgegner und Corona-Leugner in ihrer Agitation beflügelt. „Wir dürfen dem Hass keine Kraft geben, sondern müssen Menschen behutsam durch die Pandemie mitnehmen“, so Zupancic.