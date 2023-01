Kultveranstaltung in Moers Grafschafter wollen neues Parkfest bis 2025

Die Politik wünscht es sich zurück und die Bürger sowieso: Es gibt nur ganz wenige Veranstaltungen in der Grafenstadt, für die die Moerser derart nostalgische Gefühle hegen wie für das Parkfest. 2009 fand es zum bislang letzten Mal statt. 2011 fiel es aus, weil das Sicherheitskonzept des damals von der Moers Kultur GmbH beauftragten Veranstalters Mängel aufwies. Das war ein Jahr nach der Loveparade-Katastrophe. Dann gab es Probleme wegen der Bereitstellung einer Ausfallbürgschaft in Höhe von 30.000 Euro, zu der die Stadt nicht in der Lage war.