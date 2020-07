Kulturinsel Nepix Kull in Moers : Felix Droese zeigt Flagge für Kinderrechte

Moers Der renommierte Künstler zeigt eine Fahnen-Installation auf der Kulturinsel „Nepix Kull“ in Moers. Die Ausstellung, die am 15. August offiziell eröffnet wird, ist bis zum26. September zu sehen.

„Gebt den Kindern das Kommando“ heißt es im Refrain des 1985 erschienenen Songs „Kinder an die Macht“ von Herbert Grönemeyer. Vier Jahre später verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen die sogenannte UN-Kinderrechtskonvention, die mit ihren zehn Grundrechteregeln am 2. September 1990 weltweit in Kraft trat. Weitere 25 Jahre später, 2015, nahm der Kinderschutzbund in Neuss das „Silberjubiläum“ zum Anlass und beauftragte den bekannten Gegenwartskünstler Felix Droese (Kunstpreisträger NRW 2015) auf Bannerfahnen diese Kinderrechte entsprechend zu illustrieren und auszustellen. So erhielt jedes Kinderrecht eine besondere Darstellungsform auf jeweils einer separaten Fahne. Auf diese Weise entstanden zehn Fahnen mit Abbildungen aller dieser Gebote wie zum Beispiel dem Recht auf „Gleichberechtigung“ bis hin zum Recht auf „Betreuung bei Behinderung“.