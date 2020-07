Kunstaktion in Moers : Musik hören im Schlosspark – mit Abstand

Moers Eine interaktive Klanginstallation bietet lokalen Künstlern in der Corona-Zeit eine Bühne.

Kein Mindestabstand, keine Musik. Dieser Spielregel folgt die interaktive Klanginstallation im Moerser Schlosspark. Am Wochenende vom 24. bis 26. Juli werden die Kontaktbeschränkungen der Corona-Pandemie musikalisch in dem Projekt Sound Distancing umgesetzt. Auf einem Stativ sind Kameras installiert, die den Abstand der Besucher zueinander ermitteln. Je nach Einhaltung des Mindestabstands spielen angebrachte Lautsprecher die Musik ausgewählter lokaler Künstler laut, leise oder gar nicht ab.

Die Stadt Moers, das Kulturbüro und die Volksbank Niederrhein unterstützen das Projekt mit den vielfältigen akustischen Beiträgen. Das Schlosstheater Moers stellt am Freitag ausgewählte Texte für die Klanginstallation zur Verfügung, dargeboten von Schauspielerin Lena Entezami. Am Samstag sind exklusive Produktionen und Aufnahmen von Mariá Portugal, Improviser in Residence 2020, zu hören. Das Audio-Material hat sie eigens für das Projekt erstellt. Das Bollwerk 107 präsentiert am Sonntag eine Zusammenstellung aus Songs verschiedenster lokaler Künstler. So bietet das Musik-Projekt während der derzeitigen beschränkten Auftrittsmöglichkeiten regionalen jungen Musikerinnen und Musikern eine Bühne.