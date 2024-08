Kultur in Moers Wie die „Carmina Burana“ drei Chöre vereinen

Drei Chöre aus dem westlichen Ruhrgebiet haben sich zusammengeschlossen, um Anfang September dreimal die „Carmina Burana“ aufzuführen. Am Freitag, 6. September, beginnt um 19.30 Uhr die Konzertrunde in Moers im Rheinkamper Kulturzentrum, Kopernikusstraße 11. Am Samstag, 7. September, geht die Runde weiter, wenn ab 19.30 Uhr Sänger die „Carmina Burana“ in Duisburg-Rheinhausen in der Rheinhausenhalle, Beethovenstraße 20, zu hören sind. Die Konzertrunde schließt am Sonntag, 8. September, in Oberhausen in der Luise-Albertz-Halle, Düppelstraße 1. Dieses Konzert beginnt bereits um 18 Uhr.