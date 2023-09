Grünes Licht aus Berlin Fördermittel für das neue Schlosstheater Moers fließen

Moers · Der Haushaltsausschuss des Bundetstags hat rund 16 Millionen Euro für den Umbau des Weißen Hauses am Kastellplatz bewilligt. Damit steht die Hälfte der notwendigen Summe zur Verfügung. Nun sei das Land am Zug, betonten die Bundestagsabgeordneten aus der Region. Warum das Projekt für Moers so wichtig sei.

28.09.2023, 11:56 Uhr

Das Weiße Haus am Kastellplatz soll zu einer neuen Spielstätte für das Schlosstheater umgebaut werden. Foto: Kilian Treß

Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags hat am Donnerstag grünes Licht gegeben, um das Schlosstheater Moers und den klimafreundlichen Umbau des Weißen Hauses am Kastellplatz zu fördern. Das berichteten Jan Dieren (SPD), Otto Fricke (FDP) und Ulle Schauws (Grüne), die drei Bundestagsabgeordneten der Ampelkoalition aus Moers und Krefeld. Insgesamt fließen 16,245 Millionen Euro aus dem Bundesförderprogramm „KulturInvest“ nach Moers. Dieren, Fricke und Schauws haben den Projektantrag gemeinsam mit der Abgeordneten Kerstin Radomski (CDU) von Beginn an begleitet und sich für die Förderung dieses Projektes eingesetzt. „Wir freuen uns, dass das Schlosstheater nun in eine sichere Zukunft schauen kann. Das ist gut für die Menschen in Moers und Umgebung," zeigten sich die vier Abgeordneten einig. Mit den Mitteln des Bundes sei nun der Weg frei für den Umbau des Weißen Hauses. Dort solle die zentrale Bühne der Stadt Moers entstehen, mit einem innovativen Bühnen- und Nutzungskonzept. Zukunftsweisend sei dabei das Klima- und Energiekonzept, das gesamte Haus solle klimaneutral und damit besonders nachhaltig gebaut werden. Das Team des Schlosstheaters Moers um Intendant Ulrich Greb war frühzeitig auf die Abgeordneten zugegangen, um sie für das Projekt einen klimaneutralen Umbau des Weißen Hauses für das Schlosstheater Moers zu gewinnen. Dieren, Fricke, Radomski und Schauws betonten, wie wichtig die Fördermittel aus dem Bund für die Moerser Theaterlandschaft seien: „In Moers können wir jetzt ein Leuchtturmprojekt der deutschen Theaterlandschaft entstehen lassen. Ohne Bundesförderung wäre das nicht möglich gewesen. Der Moerser Haushalt ist gerade knapp bemessen, ein Projekt in dieser Größenordnung hätte die Stadt alleine nicht stemmen können." Umso wichtiger sei nun aber, dass auch das Land NRW seinen Beitrag für dieses Projekt leiste. Die Finanzierung der Kulturlandschaft ist Ländersache, Förderung vom Bund bleibt deshalb bei allen Projekten deutschlandweit immer auf die Hälfte der Gesamtsumme begrenzt. Beteiligt sich das Land NRW aber in der avisierten Höhe, könnten insgesamt Mittel von bis zu 32,49 Millionen Euro für das Projekt bereitgestellt werden. Die Bundestagsabgeordneten der Region waren sich einig: „Mit dieser Förderung wird ein wichtiger Teil von Kulturarbeit und kulturellen Angeboten für die Region gesichert."

(RP)