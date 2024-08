Kultur in Moers Das ist der erste Moerser „Artist in Residence“

„Künstler zu Gast bei Künstlern“: Seit vielen Jahren schon lädt der Verein „Kulturraum Niederrhein“ unter diesem Motto bildende Künstler aus aller Welt dazu ein, eine Zeit lang in einer Gaststadt am Niederrhein zu wohnen und zu arbeiten. In diesem Jahr ist erstmals auch Moers mit dabei. In diesem Fall wird von Anfang September bis Ende November der aus Japan stammende und seit 2009 in Deutschland lebende Bildhauer und Performance-Künstler Soya Arakawa bei der Moerser Foto-und Lichtmalerin Andrea Dieren und ihrem Mann Mark Rosendahl in Repelen wohnen und sich in dieser Zeit mit unterschiedlichen künstlerischen Aktionen in der Grafenstadt präsentieren.