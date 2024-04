Kultur in Moers Das bietet der nächste Enni Comedy Salon

„Mit dem Frühling naht auch beste Laune“, kündigt die Enni Energie & Umwelt an. Für Mittwoch, 24. April, lädt sie zum Enni Comedy Salon in die Halle des Moerser Bollwerks 107 ein. „Das Line-up, das Veranstalter Volker von Liliencron zusammengestellt hat, ist gewohnt vielversprechend: Auf der Bühne geben sich die Comedians Thomas Schmidt, Tobi Freudenthal und Matthias Reuter das Mikro in die Hand – pointiert moderiert durch Comedy-Salon-Urgestein Heino von Trusheim“, so die Enni.