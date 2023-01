Kölner Kult-Band in Moers Räuber rocken den Holderberg

Hits wie „Wer hat mir die Rose auf den Hintern tätowiert“, „Ich habe was, was Du nicht hast“ oder „Wigga, Digga“ haben die Band Räuber zu Superstars des Kölner Karnevals gemacht. Am Freitagabend spielten die Musiker um Keyboarder und Sänger Kurt Feller allerdings nicht in der Domstadt, sondern auf dem Holderberg – der hiesigen Bastion des kölschen Karnevals.