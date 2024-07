Kritik an Mikrohaus-Idee in Moers „Wird vom Markt nicht angenommen“

it Erstaunen habe man den Antrag zur Kenntnis genommen, heißt es in einer schriftlichen Mitteilung. Und weiter: Jedes Ansinnen, die Stadt Moers in neue Ausgaben zu drängen, lehne die FFM ab. Auch seien Mikrohäuser sind keine ökologische und nachhaltige Form des Wohnens. Die kleinen Gebäude hätten pro Person oder pro Quadratmeter Nutzfläche einen hohen Materialbedarf, einen hohen Flächenbedarf und einen hohen Heizenergiebedarf, argumentiert die FFM.